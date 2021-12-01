Называть кого-то олигархом можно будет только через 6 месяцев, - Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что сегодня называть кого-то олигархом неправильно. Поскольку сначала надо дождаться, когда будет сформирован соответствующий реестр, а именно - через полгода.

Об этом Ермак заявил в интервью РБК-Украина .

"...неправильно сегодня называть кого-то олигархом. Потому что после того, как закон подписан, шесть месяцев идет кропотливая работа совместно с международными партнерами по изучению информации и использованию данной формулировки... Назвать кого-то олигархом можно будет только через 6 месяцев, когда реестр будет сформирован", - пояснил он.

Напомним, в начале ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599). Он вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.

Согласно окончательной редакции, определение олигархов - это прерогатива СНБО, которую возглавляет президент Владимир Зеленский. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.