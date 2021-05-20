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Названо можливі причини відставки Криклія з Мінінфраструктури

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Київ, Четвер 20 травня 2021 10:51
Названо можливі причини відставки Криклія з Мінінфраструктури Фото: Владислав Криклій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Екс-міністр інфраструктури Владислав Криклій є одним з найбільш неефективних міністрів в уряді Дениса Шмигаля. Крім того, він причетний до низки гучних скандалів у галузі.

Про це йдеться в статті "Апострофа".

Зокрема, видання зазначає, що причиною відставки Криклія стало системне вибудовування "схем" у відомстві.

Так, його вважають причетним до участі в схемах з сертифікацією газобалонного обладнання, а також до незаконної реєстрації в Україні автомобілів Volkswagen, відкликаних світовим гігантом після "дизельгейту".

Також до "схеми" з газобалонним обладнанням, по якій відносно Криклія навіть було відкрито кримінальну справу Державним бюро розслідувань.

Крім цього, в Міністерстві деякий час працював фігурант різних скандалів - Андрій Батищев, якого також називають причетним до відкатів з підрядників з будівництва доріг у 2015-2016 роках.

Однак, один з найгучніших галузевих скандалів за час каденції Криклія - ввезення старих списаних вагонів з Росії всупереч забороні Кабміну.

За даними журналістів, Криклій міг бути безпосередньо причетний до дозволу "Укрзалізниці" ввезти такі вагони в обхід прямої заборони уряду, чим, за словами учасників ринку, поставив на межу виживання цілу галузь вагонобудування.

Нагадаємо, 18 травня Верховна рада відправила у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія. Раніше чиновник написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Як РБК-Україна писало, в керівництві "Слуги народу" заявили, що до міністра Криклія накопичилася велика кількість питань як з боку президента, так і з боку прем'єр-міністра. Саме це і стало причиною його відставки.

За словами нардепа Євгенії Кравчук, посаду Криклія може отримати чинний голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

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