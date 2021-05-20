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Названы возможные причины отставки Криклия из Мининфраструктуры

Новина українською →
Киев, Четверг 20 мая 2021 10:51
Названы возможные причины отставки Криклия из Мининфраструктуры Фото: Владислав Криклий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий является одним из самых неэффективных министров в правительстве Дениса Шмыгаля. Кроме того, он причастен к ряду громких скандалов в отрасли.

Об этом говорится в статье "Апострофа".

В частности, издание отмечает, что причиной отставки Криклия стало системное выстраивание "схем" в ведомстве.

Так, его считают причастным к участию в схемах с сертификацией газобалонного оборудования, а также к незаконной регистрации в Украине автомобилей Volkswagen, отозванных мировым гигантом после "дизельгейта".

Также к "схеме" с газобалонным оборудованием, по которой в отношении Криклия даже было открыто уголовное дело Государственным бюро расследований.

Помимо этого, в министерстве некоторое время работал фигурант различных скандалов - Андрей Батищев, которого также называют причастным к откатам с подрядчиков по строительству дорог в 2015-2016 годах.

Однако, один из самых громких отраслевых скандалов за время каденции Криклия - ввоз старых списанных вагонов из России вопреки запрету Кабмина.

По данным журналистов, Криклий мог быть напрямую причастен к разрешению "Укрзализныци" ввезти такие вагоны в обход прямого запрета правительства, чем, по словам участников рынка, поставил на грань выживания целую отрасль вагоностроения.

Напомним, 18 мая Верховная рада отправила в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия. Ранее чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как РБК-Украина писало, в руководстве "Слуги народа" заявили, что к министру Криклию накопилось большое количество вопросов как со стороны президента, так и со стороны премьер-министра. Именно это и стало причиной его отставки.

По словам нардепа Евгении Кравчук, должность Криклия может получить действующий глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

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