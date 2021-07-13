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Названо можливих кандидатів на посаду Авакова

Автор: Сергій Щербина

Через відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на його посаду розглядаються як мінімум два кандидати. Обидва вони є нардепами від"Слуги народу".

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За словами джерела, одним з кандидатів є голова комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Другим - голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Нагадаємо, раніше Аваков підтвердив, що подав у відставку, а на сайті МВС опублікували його заяву.

Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ з лютого 2014 року і є рекордсменом за тривалістю перебування на цій посаді.

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отставкаАрсен АваковДенис Монастирський