Названо можливих кандидатів на посаду Авакова

Через відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на його посаду розглядаються як мінімум два кандидати. Обидва вони є нардепами від"Слуги народу".
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
За словами джерела, одним з кандидатів є голова комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.
Другим - голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.
Нагадаємо, раніше Аваков підтвердив, що подав у відставку, а на сайті МВС опублікували його заяву.
Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ з лютого 2014 року і є рекордсменом за тривалістю перебування на цій посаді.