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Названы возможные кандидаты на должность Авакова

Автор: Сергей Щербина

Из-за отставки министра внутренних дел Арсена Авакова на его должность рассматриваются как минимум два кандидата. Оба они являются нардепами от "Слуги народа".

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По словам источника, одним из кандидатов является глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Вторым - глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного комитета Рады Александр Бакумов.

Напомним, ранее Аваков подтвердил, что подал в отставку, а на сайте МВД опубликовали его заявление.

Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с февраля 2014 года и является рекордсменом по продолжительности пребывания на этой должности.

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отставкаАрсен АваковДенис Монастырский