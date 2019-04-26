У Євросоюзі повністю припинили випуск банкнот по 500 євро

Фото: банкнота 500 євро (www.ecb.europa.eu)

Австрія і Німеччина останніми перестали випускати банкноти

Сьогодні, 26 квітня, останній день випуску найбільших валюти банкнот номіналом 500 євро. Про це повідомляє DW.

Рішення про поступове виведення банкнот з обігу було прийнято ЄЦБ ще в 2016 році, і в січні 2019 року ЦБ більшості країн єврозони (17 з 19) припинили їх випуск.

При цьому Центробанки Німеччини і Австрії за спеціальним дозволом продовжували друкувати такі банкноти аж до 26 квітня.

З 27 квітня нові банкноти в 500 євро випускатися не будуть, йдеться на сайті ЦБ Австрії. Член правління Німецького федерального банку Йоханнес Беерман також підтвердив припинення випуску найбільших євробанкнот.

Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, що Центральні банки країн єврозони припиняють випуск в обіг банкнот номіналом 500 євро.

Як зазначили в ЄЦБ, 17 з 19 національних центральних банків припиняють випуск банкнот з 27 січня 2019 року. У той же час німецький Deutsche Bundesbank і австрійський Oesterreichische Nationalbank продовжать випускати в обіг ці банкноти до 26 квітня, що викликане технологічними причинами.

Існуючі банкноти 500 євро серії 2002 року будуть продовжувати залишатися законним платіжним засобом, тому їх можна використовувати як засіб платежу або накопичення. Ці банкноти будуть і надалі перебувати в обігу, додали в ЄЦБ.

"Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди буде зберігати свою вартість і може бути обмененf в національному центральному банку зони євро в будь-який час", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили Національний банк України, банки України також будуть здійснювати операції з обміну громадянам банкнот номіналом 500 євро, поки ці банкноти будуть в обігу.