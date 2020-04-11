Названі райони Києва, де найбільше інфікованих COVID-19

Опублікована карта Києва з числом інфікованих коронавірусом по районах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

Так, станом на ранок 11 квітня, найбільше інфікованих коронавірусом в Печерському і Дарницькому районах столиці - 84 і 56 відповідно.

Найменше інфікованих у Святошинському та Деснянському районах - 17 і 22 відповідно.

Карта поширення коронавірусу в Києві (t.me/vitaliy_klitschko)

За минулу добу лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

Голосіївський +9;

Дарницький +10;

Деснянський 2;

Дніпровський +5;

Оболонський 1;

Печерський +6;

Подільський +3;

Святошинський 2;

Солом'янський +3;

Шевченківський +7.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом в Києві інфікувалися 48 громадян. Загальна кількість хворих COVID-19 у Києві збільшилася до 396 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, з учорашнього дня число інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася на 308 осіб. Станом на ранок 11 квітня лабораторно підтверджено 2511 випадків захворювання COVID-19. Померли 73 людини.

При цьому перші два випадки COVID-19 зафіксовані в Миколаївській області. Тепер в Україні не залишилося областей, де немає інфікованих коронавірусом.