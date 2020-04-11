Названі райони Києва, де найбільше інфікованих COVID-19

Найбільша кількість хворих в Печерському та Дарницькому районах столиці
Опублікована карта Києва з числом інфікованих коронавірусом по районах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.
Так, станом на ранок 11 квітня, найбільше інфікованих коронавірусом в Печерському і Дарницькому районах столиці - 84 і 56 відповідно.
Найменше інфікованих у Святошинському та Деснянському районах - 17 і 22 відповідно.
За минулу добу лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:
Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом в Києві інфікувалися 48 громадян. Загальна кількість хворих COVID-19 у Києві збільшилася до 396 осіб.
Як повідомляло РБК-Україна, з учорашнього дня число інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася на 308 осіб. Станом на ранок 11 квітня лабораторно підтверджено 2511 випадків захворювання COVID-19. Померли 73 людини.
При цьому перші два випадки COVID-19 зафіксовані в Миколаївській області. Тепер в Україні не залишилося областей, де немає інфікованих коронавірусом.