Названы районы Киева, где больше всего инфицированных COVID-19

Опубликована карта Киева с числом инфицированных коронавирусом по районам столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Киева Виталия Кличко.

Так, по состоянию на утро 11 апреля, больше всего инфицированных коронавирусом в Печерском и Дарницком районах столицы - 84 и 56 соответственно.

Меньше всего инфицированных в Святошинском и Деснянском районах - 17 и 22 соответственно.

Карта распространения коронавируса в Киеве (t.me/vitaliy_klitschko)

За минувшие сутки лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Голосеевский +9;

Дарницкий +10;

Деснянский 2;

Днепровский +5;

Оболонский 1;

Печерский +6;

Подольский +3;

Святошинский 2;

Соломьянский +3;

Шевченковский +7.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом в Киеве инфицировались 48 граждан. Общее количество больных COVID-19 в Киеве увеличилось до 396 человек.

Как писало РБК-Украина, со вчерашнего дня число инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось на 308 человек. По состоянию на утро 11 апреля лабораторно подтверждено 2511 случаев заболевания COVID-19. Умерли 73 человека.

При этом первые два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области. Теперь в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом.