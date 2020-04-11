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Число заражених коронавірусом у Києві зросло до майже 400

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 10:19
Число заражених коронавірусом у Києві зросло до майже 400
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

За добу коронавірус виявили у 48 осіб

За минулу добу коронавірусом у Києві інфікувалися 48 громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.

Загальна кількість хворих на COVID-19 у Києві збільшилася до 396 осіб.

За словами Кличка, також підтверджено ще один смертельний випадок від вірусу.

"Динаміка розповсюдження вірусу в столиці - тривожна. Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 людей. За добу, що минула, в столиці ще один випадок - на жаль, летальний", - повідомив Кличко.

Зокрема, за добу інфекцію діагностували у 20 жінок віком від 21 до 82 років та 24 чоловіків - від 20 до 82 років. Крім того, захворіли 3 дівчинки віком від 3, 11 та 15 років і 12-річний хлопчик. Також повідомляється про 5 нових випадків вірусу серед медиків.

"До лікарень столиці госпіталізували 24 пацієнти. Інші - лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медикiв", - повідомив мер столиці.

За даними Міністерства охорони здоров’я, відучора кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася на 308 людей: станом на ранок 11 квітня лабораторно підтверджено 2511 випадків захворювання COVID-19. Померли 73 українці.

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