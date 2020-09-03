Пожежа в Харківській області: у двох населених пунктах ліквідували вогонь

Фото: пожежа у Харківській області (dsns.gov.ua)

Станом на ранок 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Гряниківка Харківської області ліквідовано. Продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, до гасіння залучено 395 чоловік та 61 одиниця техніки, у тому числі два пожежних літаки та один вертоліт. Координацію робіт з гасіння пожежі на місці здійснює штаб.

Нагадаємо, вчора поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві. Близько 15:00 через сильний поривчастий вітер до 15 м/с пожежа поширилась в напрямку населених пунктів Гороб’ївка та Гряниківка. У результаті чого вогонь знищив 22 житлових будинки.

Також РБК-Україна писало, що через пожежі у Харківській області рятувальники евакуювали 52 людини.

Крім того, біля селища Станиця Луганська Луганської області сталася пожежа на лінії розмежування, під час гасіння постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил.

Через лісові пожежі у Харківській і Луганській областях президент України Володимир Зеленський скликав термінову нараду.