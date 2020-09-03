Кабмін готує допомогу постраждалим від пожеж в Луганській та Харківській областях

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Уряд готує проект допомоги постраждалим в результаті пожеж у Харківській і Луганській областях. Ситуація перебуває на особистому контролі президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

До місць пожеж вирушили віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр соцполітики Марина Лазебна.

"Ми повинні бути готовими до швидкої реакції на потреби людей - перш за все до надання медичної допомоги, можливості евакуації, а далі - фінансової та професійної підтримки, щоб допомогти людям повернутися до життя. Уважно стежу за ситуацією", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, днями в Луганській області спалахнули масштабні пожежі сухої трави і лісових насаджень, станом на 3 вересня внаслідок пожеж одна людина загинула, ще двоє постраждали.

У Харківській області пожежа виникла 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району. З-за сильного вітру пожежа поширилася в напрямку населених пунктів. У підсумку було евакуйовано 52 людини.