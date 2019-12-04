Названо попередню дату і місце бою Ломаченка за титул абсолютного чемпіона

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Поєдинок, швидше за все, пройде не в США

Промоутер компанії Top Rank Боб Арум розповів, де і коли проведе свій наступний бій українець Василь Ломаченко. Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу The Boxing Voice.

Менеджер заявив, що у нього дуже багато серозних пропозицій щодо місця проведення бою. За словами Арума, поєдинок з великою часткою ймовірності буде проходити в Європі, а не в США.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі скоріш за все пройде у квітні 2020 року.

Наразі Ломаченко володіє титулами чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кг) WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

За звання абсолютного чемпіона світу українець битиметься із переможцем поєдинку між володарем пояса IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани та американцем Теофімо Лопесом, які зустрінуться 14 грудня у Нью-Йорку.

Нагадаємо, Ломаченко найдовше перебуває у статусі чемпіона світу серед чинних володарів титулів незалежно від вагової категорії.

Свій попередній бій Василь провів 31 серпня проти британця Люка Кемпбелла, перемігши одноголосним рішенням суддів.