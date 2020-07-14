ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Названо основні місця спалахів коронавірусу в Києві

Київ, Вівторок 14 липня 2020 17:38
Названо основні місця спалахів коронавірусу в Києві
Фото: коронавірус в Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Світлевська

Осередки коронавірусу фіксуються в церквах і гуртожитках

Спалахи коронавірусу в Києві найбільш часто виникають в лікарнях, церквах та гуртожитках. Своєрідний антирейтинг складено на підставі статистики захворювання.

Про це РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, з квітня 2020 року спалахи фіксувалися в Києво-Печерській лаврі (близько 350 осіб), Іонівському монастирі та Свято-Покровському чоловічому монастирі (Голосіївська пустинь).

"Зараз знаходиться на суворому карантині з забороною на відвідування Фроловський монастир. Там захворіли понад 100 осіб. Якщо ви будете їхати близько монастиря, побачите, що там стоїть огорожа, медичні пости", - розповів Рубан.

Третє місце за розповсюдженням коронавірусу в Києві займають гуртожитки.

"Ми фіксуємо майже 2-3 гуртожитки на тиждень за спалахами. Останній випадок був в Українському технологічному університеті, де 3 особи відвідували розважальні заклади. Зараз встановлено 15 осіб контактних, 5 хворих", - додав Рубан.

Нагадаємо, раніше Рубан заявляв, що адаптивний карантин у Києві можуть продовжувати ще півтора року - до 2022; при цьому про повернення до жорсткого карантину на даний момент говорити не варто.

Сьогодні повідомлялося про ослаблення карантину в Донецькій області та Чернівцях

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КиївкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся