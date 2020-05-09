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Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Новини » Суспільство     09.05.2020 - 15:40
Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Іллюстративне фото (УНІАН)

У більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайної ситуації.

За даними УкрГідрометцентру, сьогодні у більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, погода в Україні 9 травня покращиться у західних областях, там не буде дощів, а температура повітря коливатиметься від +15 до +21. У Києві сьогодні мінлива хмарність та сухо, вдень +14+16, а вночі +5+7.

Також через рясні дощі рівень води у водоймах 8 та 9 травня може піднятися подекуди до 2 метрів.

Раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні буде дощовою у найближчі два тижні. Буде заливати всю країну, але найсильніший удар візьме на себе захід - там пройшли потужні зливи.

Втім, погода в Україні на ці вихідних почне поліпшуватися. Частину країни в суботу і неділю ще буде заливати дощами, але температура повітря почне поступово підвищуватися.

Теги Новини України пожарная опасность
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