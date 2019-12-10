Названі імена трьох українських військових, які загинули на Донбасі

Названі імена трьох українських військовослужбовців, які загинули 9 грудня у війні на Донбасі з незаконними збройними формуваннями РФ і їх найманцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 14-ої окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого.

Згідно з повідомленням, загинув молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження, старший солдат Сергій Сирота, 1997 року народження.

Зазначимо, що 9 грудня бойовики на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню.

Сьогодні, 10 грудня бойовики на Донбасі продовжують порушувати мінські угоди. Вони здійснили один обстріл по українських позиціях в районі Лебединського. З початку доби втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, вчора в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки", де обговорювалася тема деескалації конфлікту на Донбасі. Президент Володимир Зеленський заявив, що питання повернення Україні кордону обговорюватиметься на наступній зустрічі, яка повинна відбутися протягом чотирьох місяців.

Крім цього Зеленський повідомив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжено на один рік.

Також повідомлялося, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що українська поліція готова патрулювати з "представниками територіальних громад", коли незаконні збройні формування покинуть ОРДЛО.