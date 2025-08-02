Названа опасность для здоровья от сериалов, о которой никто не догадывается

В современном мире сериалы стали неотъемлемой частью досуга. Стриминговые сервисы предлагают сотни сюжетов, от комедий до психологических триллеров. Но вместе с захватывающими историями появилась новая привычка binge-watching, или запойный просмотр, когда человек смотрит по несколько серий подряд.
Чем опасен постоянный просмотр сериалов, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.
Хотя сериалы могут снимать стресс, в некоторых случаях они становятся единственным способом "побега" от реальности. Это может иметь опасные последствия для психического и физического здоровья.
Нарушение сна
Из-за синего света экранов и эмоционального напряжения после просмотра трудно заснуть. По данным обзора 2022 года, чрезмерное увлечение сериалами связывают с бессонницей и хронической усталостью.
Социальная изоляция
Человек может избегать общения и заменять реальные отношения вымышленными героями, переживая их драмы как собственные.
Малоподвижность
Длительное сидение на диване, в отличие от активного сидения за рабочим столом, связано с рисками для сердца, ожирением и снижением тонуса.
Но сериалы не являются врагами, если просматривать их осознанно. Вот несколько советов, как держать ситуацию под контролем:
Итак, иногда сериальный марафон - это отличный отдых. Но если он начинает вытеснять сон, близких и настоящую жизнь стоит нажать на паузу.
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