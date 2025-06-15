Названы самые счастливые женщины по знаку Зодиака: с ними рядом Фортуна
Астрологи считают, что женщины определенных знаков Зодиака быстрее других находят счастье и достигают желаемого. Они будто рождаются под счастливой звездой.
Какие женщины по гороскопу становятся самыми счастливыми, рассказывает РБК-Украина.
Рыбы
Эти женщины чувствуют мир глубже, чем другие. Рыбы обладают тонкой интуицией, которая спасает от ошибок и ведет к важным встречам. Даже в моменты растерянности судьба дает им правильные подсказки. Их любят, потому что они искренние. Им везет, потому что они доверяют жизни.
Весы
Женщина-Весы живет в гармонии с миром, и мир щедро отвечает ей взаимностью. Она умеет строить отношения, притягивает внимание и не замечает, как легко решает сложные вопросы. Весы будто умеют договориться с Фортуной, и та всегда рядом, когда нужно. Им везет, хотя они не всегда это понимают.
Лев
Женщина-Лев не боится быть в центре внимания, и именно там ее чаще всего находит удача. Она открыта к возможностям, обожает рисковать и умеет превратить самую смелую идею в блестящий результат. Фортуна считает ее своей любимицей и не скрывает этого. А Львица умеет этим пользоваться.
Телец
Женщина-Телец излучает спокойствие, а жизнь дарит ей комфорт, стабильность и поддержку. Она умеет ждать и именно поэтому получает лучшее. Ее счастье не всегда громкое, но глубокое и очень особенное. Она создает вокруг себя пространство, где хочется жить, любить и благодарить судьбу за каждый день.
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При создании материала были использованы источники: Hindustan Times, Parade.