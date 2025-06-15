Названо найщасливіших жінок за знаком Зодіаку: з ними поруч Фортуна

Астрологи вважають, що жінки певних знаків Зодіаку швидше за інших знаходять щастя та досягають бажаного. Вони ніби народжуються під щасливою зіркою.

Риби

Ці жінки відчувають світ глибше, аніж інші. Риби мають тонку інтуїцію, яка рятує від помилок і веде до важливих зустрічей. Навіть у моменти розгубленості доля дає їм правильні підказки. Їх люблять, бо вони щирі. Їм щастить, бо вони довіряють життю.

Терези

Жінка-Терези живе у гармонії зі світом, і світ щедро відповідає їй взаємністю. Вона вміє будувати стосунки, притягує увагу і не помічає, як легко вирішує складні питання. Терези ніби вміють домовитися з Фортуною, і та завжди поруч, коли потрібно. Їм щастить, хоча вони не завжди це розуміють.

Лев

Жінка-Лев не боїться бути в центрі уваги, і саме там її найчастіше знаходить удача. Вона відкрита до можливостей, обожнює ризикувати та вміє перетворити найсміливішу ідею на блискучий результат. Фортуна вважає її своєю улюбленицею і не приховує цього. А Левиця вміє цим користуватися.

Телець

Жінка-Телець випромінює спокій, а життя дарує їй комфорт, стабільність і підтримку. Вона вміє чекати і саме тому отримує найкраще. Її щастя не завжди гучне, але глибоке й дуже особливе. Вона створює навколо себе простір, де хочеться жити, кохати й дякувати долі за кожен день.