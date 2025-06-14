Вот какой питомец подойдет каждому знаку Зодиака: Девам - морские свинки, а Ракам - рыбки

Котики, собаки, рыбки, попугаи и черепахи - все эти питомцы могут стать настоящими друзьями, но если подойдут вам по характеру и ритму жизни. И если вы не знаете, как выбрать животное, то в этом поможет астрология.

РБК-Украина рассказывает, как выбрать животное по знаку Зодиака, чтобы оно приносило радость и было идеальным компаньоном.

Овен

Этот знак Зодиака обожает движение, азарт и активность, поэтому и домашний питомец должен быть не спокойной "игрушкой", а живым партнером. Для Овнов подойдет собака спортивной или энергичной породы, например бордер-колли, джек-рассел, хаски.

Если пространства мало, то можно рассмотреть таких любимцев как умный попугай или даже ручной хорек. Главное, чтобы животное не сидело тихо в уголке, а соответствовало настроению хозяина. Овнам нужен компаньон, с которым можно делить ритм и движение. Такой дуэт точно не заскучает.

Телец

В мире Тельца на первом месте стоят комфорт и уют. Поэтому для него идеально подойдет спокойное и пушистое животное, которое можно обнимать, кормить и любить не спеша. Идеальный вариант - коты, особенно крупные и ласковые, вроде мейн-кунов или британцев.

Также Тельцам подойдет морская свинка или декоративный кролик. Этот знак Зодиака обожает заботиться о ком-то и чувствовать тепло в ответ. А потому что-то маленькое и пушистое, или же большое и мурлыкающее - идеальный мэтч.

Близнецы

Это знак Зодиака, которому нужен кто-то, с кем можно общаться, или хотя бы представлять этот диалог. Попугаи, ручные крысы, сообразительные собаки - идеальный вариант для Близнецов. Им даже подойдут коты, но если те игривые и энергичные.

Близнецы не терпят рутины, поэтому животное должно быть интересным и с характером. Хорошо подойдет тот, кто любит внимание и умеет реагировать на эмоции. А еще будет круто, если питомца можно научить трюкам, ведь представители этого знака любят достигать желаемого и радуются успехам других.

Рак

Для Рака нужен не просто домашний питомец, а душевная опора. Буквально кто-то, кого можно нежно обнять в сложный день. Поэтому идеально подойдет или ласковый кот, или пес среднего размера, который чувствует настроение и не навязывается без надобности.

Также Раки "подружатся" с черепахами, рыбками или даже улитками. Наблюдение за ними успокаивает и возвращает во внутренний ритм. Ведь Раку важно заботиться, мягко и с любовью, а животное должно быть спокойным и точно не агрессивным.

Лев

Представители этого знака Зодиака обожают эффектность, стиль и немного гламурного блеска. Поэтому им подойдет животное, которое привлекает внимание: необычная порода кота или собаки, экзотический попугай или даже каракалы. Важно, чтобы питомец был особенным, с характером, и немножко похожим на своего владельца.

Лев любит хвастаться, и животное может стать частью его образа. Но в то же время это будет искренняя любовь. Этот знак не будет держать питомца только "для картинки", а действительно отдаст душу тому, кого выберет.

Дева

Для Дев главное порядок, чистота и здравый смысл. Поэтому им подойдет кот, который сам ходит в лоток и ничего не ломает, или же спокойный пес, которого можно воспитать и с которым легко наладить четкий график прогулок.

Девы любят, чтобы все было под контролем, но все же ищут тепла. Поэтому им могут подойти декоративные птицы, черепахи, морские свинки. Такие любимцы не требуют ежедневного эмоционального фейерверка, не создадут хаос и поддержат гармонию.

Весы

Для Весов важно сочетание красоты и комфорта. Поэтому им подойдут изящные животные, такие как сиамские коты, шиншиллы, элегантные собаки. Представители этого знака любят общение, но без избытка, поэтому выберут кого-то, с кем можно иметь контакт, но на расстоянии.

Весы ценят эстетику, поэтому и животное должно "вписываться", но не только в интерьер, но и в ритм жизни. А еще они часто выбирают животных интуитивно, по эмоциональному зову. И очень редко ошибаются.

Скорпион

Этот знак Зодиака наделен глубокой внутренней энергией. Поэтому следует выбирать животные с характером, именно тех, которые не любят пустой ласки, но искренне привязываются. Скорпионам подойдет кот, который не позволяет себя гладить без согласия, или собака, которая понимает только "своих".

Представители этого знака выбирают тех, кто умеет быть глубоким и молчаливым другом. Даже рептилии или экзотические животные могут стать им близкими, потому что они, как и Скорпионы, не для всех.

Стрелец

Этому знаку Зодиака нужно животное, с которым можно путешествовать, бегать, познавать мир. Идеальный вариант - это энергичная собака, которая не боится новых мест. Также можно заботиться о нескольких животных сразу, ведь Стрельцу часто бывает трудно остановиться на чем-то одном.

Питомец должен быстро привязываться, но не любить рутину. Если животное легко адаптируется, не скучает и наделено любознательностью, то станет идеальным компаньоном для Стрельца.

Козерог

Козероги ценят стабильность, ответственность и четкий ритм. Им подойдут домашние животные, которые не создают хаоса. Хорошо впишется кот или собака с дисциплинированным поведением. Можно завести и рыбок, если нет времени на прогулки.

Для этого знака важно, чтобы животное не отвлекало от дел, но было рядом, как стабильная точка опоры. Также важно, чтобы питомец жил долго, ведь Козероги быстро привыкают к тем, кто рядом.

Водолей

Этот знак любит все необычное, поэтому могут подойти экзотические животные, от ящериц до сов. Водолей редко выбирает что-то стандартное, он хочет, чтобы питомец был уникальным, но независимым.

Представители этого знака Зодиака не любят чрезмерной привязанности. Поэтому можно выбрать животное, которое как будто живет своей жизнью, но время от времени выходит на контакт. Водолеям важно чувствовать связь не через объятия, а через внутреннее понимание, и некоторые животные это понимают.

Рыбы

Чувствительный и мечтательный знак хочет видеть рядом с собой кого-то особенного. А еще Рыбам нужно животное, которое не утомляет, а успокаивает. Поэтому им стоит приобрести аквариум, возле которого можно часами наблюдать за плавными движениями гурами или барбусов.

Или же нежного кота, с которым можно просто помолчать рядом. Для Рыб важно чувствовать, что их любят без слов. Они иногда лечат своих животных душой, и сами получают исцеление.