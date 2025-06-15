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Жизнь этих знаков Зодиака изменится раз и навсегда. Карты Таро обещают начало "белой полосы"

Воскресенье 15 июня 2025 06:11
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Жизнь этих знаков Зодиака изменится раз и навсегда. Карты Таро обещают начало "белой полосы" Карты Таро выбрали главных счастливчиков лета (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Уже очень скоро представители четырех знаков Зодиака сумеют оставить все неудачи в прошлом. Карты Таро обещают им новый период, в котором точно не будет места "черной полосе".

РБК-Украина рассказывает, какие знаки Зодиака запрыгнут в последний вагон и изменят свою жизнь.

Козерог

Карты Таро обещают вам призраков прошлого, которые неожиданно вернутся в вашу жизнь. Наступит момент, когда вы сможете закрыть все вопросы и наконец-то определиться с тем, что делать дальше. Будет трудно, но "белая полоса" начнется очень скоро, и будет куда лучше, если вы встретите ее с максимально чистыми мыслями.

Дева

Вас ждет событие, которое изменит все. Это будет чем-то удивительным, подготовиться к такому приключению точно невозможно, но вам и не стоит это делать. Просто отдайтесь судьбе и наслаждайтесь переменами, новая жизнь вас не разочарует. Встречайте начало особого периода и скажите "пока" всем проблемам.

Рыбы

Гороскоп-Таро обещает вам шанс исправить ошибки, из-за которых вы не могли решиться на шаг вперед. Уже скоро судьба подкинет возможность не просто вычеркнуть неудачи из истории вашей жизни, но и вписать в нее новые достижения. Расправляйте крылья и воплощайте свои мечты в реальность.

Овен

Все, что было размытым и неопределенным, вдруг станет четким и логичным. Вы наконец увидите путь, который стоит выбрать. Не сдерживайте себя, ведь Вселенная готова щедро наградить вас за выдержку и внутреннюю работу. В вашей жизни начинается "белая полоса", все изменится к лучшему.

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При создании материала были использованы источники: The Cut, Tarot.

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