Топ-5 фруктов, которые можно есть диабетикам и они не навредят
Диабет не означает полный отказ от фруктов. Напротив, фрукты являются важной частью здорового, сбалансированного рациона, который помогает контролировать состояние при болезни.
Какие именно фрукты можно есть при этом заболевании - читайте в материале РБК-Украина.
Почему фрукты важны для диабетиков?
Фрукты содержат фруктозу, которая является видом сахара. Однако, в отличие от добавленного сахара в сладостях, фруктоза во фруктах сопровождается большим количеством клетчатки. Клетчатка замедляет усвоение сахара в кровь, предотвращая резкие скачки глюкозы после еды. Кроме того, фрукты - это ценный источник:
- Витаминов (особенно витамина С, фолиевой кислоты)
- Минералов (калий, магний)
- Антиоксидантов, которые борются с воспалениями и окислительным стрессом, часто усиленными при диабете.
Ключ к безопасному потреблению фруктов - это контроль порций и выбор фруктов с низким гликемическим индексом (ГИ). Гликемический индекс показывает, насколько быстро продукт повышает уровень сахара в крови. Фрукты с низким ГИ усваиваются медленнее, обеспечивая более стабильный уровень глюкозы.
5 фруктов, которые можно смело включать в рацион диабетика:
Ягоды (клубника, черника, малина, ежевика)
Ягоды - это настоящие суперфуды для диабетиков. Они имеют низкий гликемический индекс и содержат огромное количество клетчатки, витаминов и антиоксидантов.
Клубника
Богата витамином С и клетчаткой. Одна чашка клубники содержит около 3 граммов клетчатки и примерно 7 граммов сахара.
Черника
Известна своими антиоксидантными свойствами, которые могут улучшать чувствительность к инсулину. Содержит около 4 граммов клетчатки на чашку.
Малина
Лидирует по содержанию клетчатки среди ягод - до 8 граммов на чашку, при этом содержит относительно мало сахара. Ягоды можно есть свежими, добавлять в йогурт, овсянку или смузи.
Яблоки
"Яблоко в день - и врач не нужен" - эта пословица особенно актуальна для диабетиков. Яблоки имеют средний или низкий ГИ (зависит от сорта) и являются отличным источником клетчатки, особенно если есть их с кожурой. Клетчатка в яблоках, в частности пектин, помогает стабилизировать уровень сахара в крови и способствует пищеварению. Они также содержат кверцетин - антиоксидант, который может обладать противодиабетическими свойствами. Рекомендуемая порция: Одно среднее яблоко.
Цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны)
Цитрусовые фрукты, такие как апельсины и грейпфруты, имеют низкий гликемический индекс и содержат большое количество витамина С и клетчатки. Они также богаты антиоксидантами, которые могут уменьшить риск осложнений диабета.
Апельсин
Средний апельсин содержит около 3 граммов клетчатки и примерно 12 граммов сахара.
Грейпфрут
Имеет очень низкий ГИ. Будьте осторожны, если принимаете определенные лекарства, поскольку грейпфрут может взаимодействовать с ними. Рекомендуемая порция: Один средний апельсин или половина грейпфрута.
Авокадо
Хотя авокадо часто воспринимается как овощ, ботанически это фрукт. И он является настоящим сокровищем для диабетиков. Авокадо имеет очень низкий гликемический индекс и содержит большое количество полезных мононенасыщенных жиров, которые улучшают чувствительность к инсулину и способствуют насыщению. Оно также богато клетчаткой (около 10 граммов на один плод), калием и другими питательными веществами. Жиры в авокадо помогают замедлить усвоение углеводов из других продуктов, что делает его идеальным дополнением к салатам или тостам. Рекомендуемая порция: Четверть или половина среднего авокадо.
Киви
Киви - это еще один фрукт с низким гликемическим индексом, богатый витамином С, витамином К, калием и клетчаткой. Клетчатка в киви помогает контролировать уровень сахара в крови, а также поддерживает здоровье пищеварительной системы. Исследования показывают, что киви может улучшать уровень сахара в крови после еды. Рекомендуемая порция: Один-два средних киви.
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При написании использовались следующие источники: Mayo Clinic, Healtline, Eating Well.