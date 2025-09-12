ua en ru
В Украине резко сократилось количество налогоплательщиков

Украина, Пятница 12 сентября 2025 10:58
В Украине резко сократилось количество налогоплательщиков Фото: ушли в тень или уехали из страны почти миллион украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официально трудоустроенных стало меньше почти на 10%. Численность застрахованных лиц уменьшилась на 860 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Основные тренды рынка труда в 2025 году" на сайте Государственной службы занятости.

Так, по данным Пенсионного фонда Украины численность застрахованных лиц в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования в январе-июле 2025 года составила 9,857 млн человек, что на 860 тыс. меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года (10,717 млн).
При этом, численность наемных работников практически не изменилась и составила 9,782 млн человек. В прошлом году - 9,817 млн человек.

Численность принятых на работу работников (1,565 млн человек) в январе-июле 2025 года практически соответствовала численности уволенных (1,601 млн).

"Это можно считать положительным трендом, ведь в январе-июле прошлого года численность уволенных работников превысила численность принятых на 106 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что эти данные учитывают далеко не всех работающих в Украине. По оценке Госстата, занятое население в возрасте 15-70 лет в 2021 году составляло 15,6 млн человек. Более поздних данных нет.

Ситуация на рынке труда

Как отметили в Государственной службе занятости, в результате существенных изменений в экономике страны обостряется структурная безработица. Сегодня по многим профессиям наблюдается дефицит кадров, в то же время имеющиеся соискатели работы не обладают необходимыми умениями и навыками.

Наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих, в частности по таким профессиям как: швея, электромонтер по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, монтер пути, слесарь аварийно-восстановительных работ, сварщик, электрогазосварщик, автослесарь и тому подобное.

Также наблюдается значительный дефицит врачей различной специализации (семейный врач, врач-терапевт, врач-педиатр).

Кроме того, из-за призыва мужчин на военную службу, усложняется укомплектование рабочих мест, на которых традиционно работали мужчины, говорится в публикации.

В условиях дефицита рабочей силы работодатели повышают заработную плату, чтобы удержать работников и привлекать новых. Так, по данным Государственной службы статистики в I квартале 2025 года средний размер заработной платы штатных работников составил 23,5 тыс. гривен, что на четверть больше, чем в I квартале прошлого года, отмечают в Государственной службе занятости

По состоянию на июль зарплата выросла до 26,5 тысячи гривен.

Зарплаты и миграция

Напомним, в прошлом году Украину покинуло примерно 500 тысяч граждан. В этом году из Украины уже уехали более 100 тысяч, до конца года цифра увеличится до 200 тысяч.

По данным НБУ, острота дефицита кадров в Украине уменьшилась по сравнению с прошлым годом, хотя проблема остается актуальной.

По данным Нацбанка, уменьшилось количество вакансий на сайтах поиска работы, в то же время существенно возросло количество резюме. Это свидетельствует о возвращении на рынок труда тех групп населения, которые ранее были менее активными.

Речь идет о пенсионерах, людях старшего возраста, женщинах и молодежи. "Материальный стимул достаточно эффективно работает и, по нашему мнению, пожалуй, это один из ключевых элементов", - первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

