В Украине резко сократилось количество налогоплательщиков
Официально трудоустроенных стало меньше почти на 10%. Численность застрахованных лиц уменьшилась на 860 тысяч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Основные тренды рынка труда в 2025 году" на сайте Государственной службы занятости.
Так, по данным Пенсионного фонда Украины численность застрахованных лиц в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования в январе-июле 2025 года составила 9,857 млн человек, что на 860 тыс. меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года (10,717 млн).
При этом, численность наемных работников практически не изменилась и составила 9,782 млн человек. В прошлом году - 9,817 млн человек.
Численность принятых на работу работников (1,565 млн человек) в январе-июле 2025 года практически соответствовала численности уволенных (1,601 млн).
"Это можно считать положительным трендом, ведь в январе-июле прошлого года численность уволенных работников превысила численность принятых на 106 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что эти данные учитывают далеко не всех работающих в Украине. По оценке Госстата, занятое население в возрасте 15-70 лет в 2021 году составляло 15,6 млн человек. Более поздних данных нет.
Ситуация на рынке труда
Как отметили в Государственной службе занятости, в результате существенных изменений в экономике страны обостряется структурная безработица. Сегодня по многим профессиям наблюдается дефицит кадров, в то же время имеющиеся соискатели работы не обладают необходимыми умениями и навыками.
Наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих, в частности по таким профессиям как: швея, электромонтер по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, монтер пути, слесарь аварийно-восстановительных работ, сварщик, электрогазосварщик, автослесарь и тому подобное.
Также наблюдается значительный дефицит врачей различной специализации (семейный врач, врач-терапевт, врач-педиатр).
Кроме того, из-за призыва мужчин на военную службу, усложняется укомплектование рабочих мест, на которых традиционно работали мужчины, говорится в публикации.
В условиях дефицита рабочей силы работодатели повышают заработную плату, чтобы удержать работников и привлекать новых. Так, по данным Государственной службы статистики в I квартале 2025 года средний размер заработной платы штатных работников составил 23,5 тыс. гривен, что на четверть больше, чем в I квартале прошлого года, отмечают в Государственной службе занятости
По состоянию на июль зарплата выросла до 26,5 тысячи гривен.
Зарплаты и миграция
Напомним, в прошлом году Украину покинуло примерно 500 тысяч граждан. В этом году из Украины уже уехали более 100 тысяч, до конца года цифра увеличится до 200 тысяч.
По данным НБУ, острота дефицита кадров в Украине уменьшилась по сравнению с прошлым годом, хотя проблема остается актуальной.
По данным Нацбанка, уменьшилось количество вакансий на сайтах поиска работы, в то же время существенно возросло количество резюме. Это свидетельствует о возвращении на рынок труда тех групп населения, которые ранее были менее активными.
Речь идет о пенсионерах, людях старшего возраста, женщинах и молодежи. "Материальный стимул достаточно эффективно работает и, по нашему мнению, пожалуй, это один из ключевых элементов", - первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.