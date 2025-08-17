Названо мороженое, которое категорически нельзя есть беременным

Чего избегать беременным

Беременным женщинам стоит быть осторожными с некоторыми видами мороженого из-за риска инфекций или опасных для плода веществ.

Опасность может представлять:

мороженое с сырым, непастеризованным молоком или яйцами . Например, домашнее мороженое из сырых яиц. Основной риск - сальмонеллез, который может быть опасен для беременной и плода

. Например, домашнее мороженое из сырых яиц. Основной риск - сальмонеллез, который может быть опасен для беременной и плода с алкоголем . Спиртные напитки могут влиять на развитие плода

. Спиртные напитки могут влиять на развитие плода с непроверенными добавками и сырыми ингредиентами. Опасны мягкие сиропы, сырые ягоды, кремы или орехи, которые не прошли термическую обработку. Риск: возможно заражение бактериями или паразитами (листерия, токсоплазмоз)

Мороженое часто содержит много сахара и насыщенных жиров, но мало необходимых питательных веществ. Чрезмерное употребление этого может привести к увеличению веса или ухудшению таких состояний, как гестационный диабет.

Как безопасно есть мороженое во время беременности

Выбирайте пастеризованное молоко или йогурт

Большинство магазинного мороженого делают из пастеризованного молока, что снижает риск листерии. Избегайте мороженого из сырого молока или домашнего, непастеризованного

Следите за сроками и условиями хранения

Мороженое должно быть свежим, без трещин в упаковке и не растаявшим. После того, как его разморозили, не замораживайте повторно.

Избегайте больших количеств шоколадного и очень жирного мороженого

Высокое содержание сахара и жиров может вызвать лишний вес или колебания уровня сахара в крови. Лучше выбирать небольшие порции или сорбеты/фруктовые варианты.

Чтобы избежать проблем с желудком или изжогой, лучше разделить порцию на несколько маленьких кусочков и не есть на голодный желудок.

Температура

Не нужно держать мороженое слишком долго во рту, чтобы избежать очень холодного шока для зубов и желудка.