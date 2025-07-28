Названа одежда, которую категорически нельзя носить беременным женщинам

Тесные джинсы - стильная, но не всегда безопасная часть гардероба, особенно для будущих мам. Ношение обтягивающей одежды во время беременности может не только вызвать дискомфорт, но и представлять реальную угрозу здоровью женщины и ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Only my health .

Риск для беременных

Ношение узких джинсов на протяжении всей беременности является вредным. По мере роста вашего ребенка телу нужно больше места для дыхания и движения. Существуют следующие риски для здоровья:

повышенное давление - узкие джинсы повышают внутрибрюшное давление, что может привести к кислотному рефлюксу, изжоге и боли в области живота

плохое кровообращение - тесная одежда может снизить кровообращение в ногах, что может привести к отеку, варикозному расширению вен и даже онемению или покалыванию в бедрах, вызванных давлением на нервы

расстройство пищеварения - повышенное давление на желудок может вызвать несварение

дрожжевые инфекции - синтетическая и тесная одежда задерживает тепло и влагу, увеличивая риск развития дрожжевых инфекций, особенно при гормональных изменениях во время беременности

преждевременные схватки и боль - хроническое давление может усиливать напряжение, боль, а в экстремальных ситуациях может быть связан с преждевременными схватками или ограниченными движениями ребенка

Какую одежду выбирать

Во время беременности важно одеваться удобно. В частности, выбирайте:

специальные джинсы для беременных - они имеют эластичные пояса и эластичный, мягкий материал, который будет поддерживать живот и спину

носите ткани, пропускающие воздух - хлопковые и бамбуковые материалы увеличивают циркуляцию воздуха и минимизируют раздражение кожи или инфекцию

избегайте жестких поясов - носите пояса, облегающие тело, или пояса для йоги, которые не навредят вашему животу

регулярно проверяйте размер - по мере того, как тело меняется, не бойтесь откладывать вещи, которые больше не подходят

Идеальными альтернативами обтягивающим джинсам являются: