Названа одежда, которую категорически нельзя носить беременным женщинам
Тесные джинсы - стильная, но не всегда безопасная часть гардероба, особенно для будущих мам. Ношение обтягивающей одежды во время беременности может не только вызвать дискомфорт, но и представлять реальную угрозу здоровью женщины и ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Only my health.
Риск для беременных
Ношение узких джинсов на протяжении всей беременности является вредным. По мере роста вашего ребенка телу нужно больше места для дыхания и движения. Существуют следующие риски для здоровья:
- повышенное давление - узкие джинсы повышают внутрибрюшное давление, что может привести к кислотному рефлюксу, изжоге и боли в области живота
- плохое кровообращение - тесная одежда может снизить кровообращение в ногах, что может привести к отеку, варикозному расширению вен и даже онемению или покалыванию в бедрах, вызванных давлением на нервы
- расстройство пищеварения - повышенное давление на желудок может вызвать несварение
- дрожжевые инфекции - синтетическая и тесная одежда задерживает тепло и влагу, увеличивая риск развития дрожжевых инфекций, особенно при гормональных изменениях во время беременности
- преждевременные схватки и боль - хроническое давление может усиливать напряжение, боль, а в экстремальных ситуациях может быть связан с преждевременными схватками или ограниченными движениями ребенка
Какую одежду выбирать
Во время беременности важно одеваться удобно. В частности, выбирайте:
- специальные джинсы для беременных - они имеют эластичные пояса и эластичный, мягкий материал, который будет поддерживать живот и спину
- носите ткани, пропускающие воздух - хлопковые и бамбуковые материалы увеличивают циркуляцию воздуха и минимизируют раздражение кожи или инфекцию
- избегайте жестких поясов - носите пояса, облегающие тело, или пояса для йоги, которые не навредят вашему животу
- регулярно проверяйте размер - по мере того, как тело меняется, не бойтесь откладывать вещи, которые больше не подходят
Идеальными альтернативами обтягивающим джинсам являются:
- леггинсы для беременных
- свободные платья или юбки
- комбинезон с регулируемыми бретелями
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