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Обстріл підстанції Львівської області: пожежники ліквідували вогонь, постраждалих немає

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Понеділок 25 квітня 2022 13:34
Обстріл підстанції Львівської області: пожежники ліквідували вогонь, постраждалих немає Фото: обстріл підстанції Львівської області (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові ракетами обстріляли тягову підстанцію на Золочівщині. Пожежу вже ліквідували, серед цивільних ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

"Пожежу внаслідок влучання ракети у тягову підстанцію залізничної станції на Золочівщині уже загасили", - пише Козицький.

Також голова Львівської ОВА відзначив, що внаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові відкрили вогонь по тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області.

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