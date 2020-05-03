У Франції зафіксували найнижче число смертей від коронавірусу за 5 тижнів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жертвами коронавірусу за добу стали 166 осіб

У Франції за останню добу від коронавірусу померли 166 осіб, що є найнижчим числом смертей за останні п'ять тижнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, згідно з даними Генеральної дирекції міністерства охорони здоров'я країни, оприлюдненими ввечері в суботу, 2 травня, за останню добу у французьких лікарнях і будинках для літніх людей від коронавірусу померли 166 осіб. Це найнижче число жертв за останні п'ять тижнів епідемії у Франції.

Також повідомляється про зменшення кількості госпіталізацій в країні, в тому числі у відділення інтенсивної терапії. Зараз з коронавірусом у лікарнях перебувають 25827 тисяч осіб - це на 60 менше, ніж день тому. У реанімаційних відділеннях зараз лікуються 3827 людей з важким перебігом хвороби, що на 51 менше, ніж напередодні.

Зазначимо, від коронавірусу у Франції померли 24760 людей, що є четвертим показником летальності від цієї недуги у світі. Також з початку епідемії в країні було виявлено майже 141 тисяч випадків інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, у Франції з 11 травня почнуть пом'якшувати карантинні заходи. В країні послаблять обмеження на пересування людей, а також відкриють дитячі садки, початкові школи, магазини, невеликі музеї та бібліотеки.

Також РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Крім цього, глава ВООЗ повідомив, що пандемія коронавірусу далека від завершення. При цьому він звернув увагу, що в європейських країнах слабшають обмеження у зв'язку зі зниженням кількості нових випадків COVID-19.