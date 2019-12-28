Названо число пасажирів, які зустрічатимуть Новий рік у поїздах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Новорічну ніч в поїздах проведуть близько 17 тис. пасажирів

Новорічну ніч 2019/2020 в поїздах проведуть близько 17 тис. пасажирів, всього в святкові добу курсуватимуть 126 пасажирських поїздів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Повідомляється, що на поїзди, які курсуватимуть в новорічну ніч, "Укрзалізниця" запропонувала 66,846 тисяч місць в поїздах далекого прямування. З них 16,678 тисяч місць вже викуплено пасажирами, які будуть направлятися на свято або подорожувати по справах. Найпопулярнішим традиційно в цей час року стало західний напрямок.

Для забезпечення масових новорічних і різдвяних перевезень в цьому році "Укрзалізниця" призначила 49 додаткових поїздів і додаткові рейси, що на дев'ять поїздів більше, ніж в минулому році. Крім того, ряд поїздів курсуватиме по подовженим маршрутами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" призначила додаткові швидкісні поїзди з Києва до Харкова і Дніпро напередодні новорічних і різдвяних свят.

Раніше повідомлялося, що УЗ вже призначила 33 додаткових поїзди на новорічні та різдвяні свята.

Крім того, напередодні і під час новорічних і різдвяних свят між Києвом і Львовом курсуватиме додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті +".