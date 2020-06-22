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Держкомісія дозволила провести ЗНО

Новини » Суспільство     22.06.2020 - 16:51
Держкомісія дозволила провести ЗНО
Фото: ЗНО (УНІАН)

В основній сесії ЗНО візьмуть участь понад 379 тисяч абітурієнтів

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила провести Зовнішнє незалежне оцінювання-2020 з 25 червня по 17 липня. Пункти тестування готові провести ЗНО відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

У цьому році в основній сесії ЗНО візьмуть участь понад 379 тисяч абітурієнтів. Під час тестування та іспитів залучать понад 242 тисяч працівників і понад 11 тисяч медиків.

При цьому наголошується, що допуск до тестування можливий за умов, що температура тіла буде не вище 37,2 градуса, відсутності ознак респіраторних захворювань, наявності маски або респіратора.

Крім того, Держпродспоживслужба буде контролювати вимоги до пунктів тестування. Також будуть діяти заходи з уникнення скупчень людей, супровід медиків та Національної поліції, будуть притягнуті інструктори не з груп ризику.

Нагадаємо, Кабмін може змінити умови проведення ЗНО в окремих регіонах.

Крім того, основна сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня, а додаткова сесія запланована з 23 липня по 11 серпня.

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Автор: РБК-Україна

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