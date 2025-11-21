Назван бренд смартфонов, который воры предпочитают не красть

Массовые кражи смартфонов остаются серьезной проблемой во многих туристических городах мира, и Лондон - один из них. По данным полиции, в 2024 году здесь зарегистрировали более 100 тысяч краж телефонов, однако преступники охотятся далеко не за всеми моделями.

Воры берут все, кроме Samsung

По информации издания, в городе участились случаи, когда смартфоны похищают, но затем быстро возвращают владельцам с неожиданным комментарием: "Нам Samsung не нужен".

В одном из инцидентов в январе восемь нападавших ограбили 32-летнего жителя Лондона, забрав у него все - от камеры до кепки. Но когда грабитель понял, что телефон - Samsung, он развернулся и вернул его обратно.

В другом случае мужчина заметил пропажу телефона только после того, как его вытащил из кармана проезжавший мимо велосипедист. Однако уже через несколько минут смартфон нашли на земле - похититель выбросил его, узнав, что это Samsung.

Почему преступники не крадут смартфоны Samsung

Пока неизвестно, идет ли речь о единичных курьезах или это становится более распространенной тенденцией. Тем не менее удивляет, что воры настолько не заинтересованы в смартфонах Samsung, что предпочитают вернуть их владельцам или просто выбросить.

Официальной статистики о том, какие бренды наиболее популярны среди преступников, нет. Однако логично предположить, что воры выбирают устройства с высокой стоимостью на вторичном рынке. В этом смысле iPhone остаются самыми привлекательными: даже б/у модели стоят дорого. Некоторые преступники также могут разбирать смартфоны на части и продавать компоненты.

Хотя устройства Samsung тоже недешевые, у них есть дополнительные функции безопасности, включая Theft Detection Lock (функция обнаружения кражи), которая автоматически блокирует телефон, если его вынимают из кармана. Это может отпугивать преступников, которые считают, что такие смартфоны не стоят лишних усилий.