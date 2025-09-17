Думал, что серебряный: в Польше поймали вора, который украл крест с украинской церкви

В польском городе Лигница мужчина украл с купола местной греко-католической церкви крест. В свое оправдание вор заявил, что думал, что этот крест сделан из серебра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polske Radio .

Отмечается, что кража произошла еще 13 сентября, после чего полиция четыре дня разыскивала подозреваемого. Сейчас 29-летнему поляку выдвинули три обвинения - покушение на кражу, совершение кражи и уничтожение креста. Последним он оскорбил религиозные чувства греко-католической общины.

Со своей стороны подозреваемый заявил, что действовал самостоятельно. Он признался, что долгое время готовил спиливание креста. На кражу мужчина решился, поскольку считал, что крест на куполе якобы сделан из серебра.

"Ранее мужчина пытался украсть медную крышу с ризницы этого же прихода. Однако ему это не удалось из-за того, что сработала сигнализация. Впоследствии, готовясь к краже креста, он похитил лестницу стоимостью более 1600 злотых, сняв ее с автомобиля типа бус", - сказала в комментарии для прессы пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Лигнице Лилиана Лукасевич:

При этом количество обвинений может возрасти. Во время обыска полиция изъяла в доме подозреваемого ряд вещей, которые могут проходить в других делах о кражах в этой местности. Ведется расследование.