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Грабеж по сценарию: в центре Киева из авто обменника украли 15 млн гривен

Киев, Понедельник 09 июня 2025 21:18
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Грабеж по сценарию: в центре Киева из авто обменника украли 15 млн гривен Иллюстративное фото: в центре Киева ограбили обменник (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В центре Киева ограбили автомобиль обменника валют. Из его багажника похитили 15 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Как отметили в прокуратуре, организатор схемы вместе с сообщниками почти год готовился к преступлению. Они отслеживали процесс перевоза денег. Злоумышленники знали, что значительные суммы в определенное время находятся в багажнике машины, которая припаркована возле обменника.

"Чтобы извлечь деньги из машины, члены группы заранее вырезали отверстие в багажнике, из которого вывели веревку для того, чтобы его открыть. Впоследствии они заблокировали дверь офиса на выход и похитили из багажника сумку почти 15 млн гривен", - выяснили правоохранители.

Организатору схемы, которым оказался 46-летний мужчина, уже сообщили о подозрении в краже денег из багажника автомобиля, совершенной организованной группой. Ему избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 9 млн гривен. Сообщники мужчины устанавливаются.

Преступнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При этом подозреваемый еще в 2015 году получил 14 лет лишения свободы за умышленное убийство.

Схема в "Ощадбанке"

Напомним, в начале марта стало известно, что сотрудники "Ощадбанка" присваивали деньги клиентов.

Всего они украли более миллиона гривен с 19 счетов. Теперь злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

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