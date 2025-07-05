ua en ru
Сб, 05 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Этот продукт обязательно должен быть в рационе людей 50+

Суббота 05 июля 2025 14:17
UA EN RU
Этот продукт обязательно должен быть в рационе людей 50+ Фото: Какой продукт важен для людей 50+ (Shutterstock)
Автор: Людмила Жукова

Эксперты отмечают, что пожилые люди должны особенно ценить кисломолочные продукты, которые являются богатым источником питательных веществ и пробиотиков.

Какой именно кисломолочный продукт так необходим людям пожилого возраста, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Что нужно знать о рационе пожилых людей?

С возрастом люди меняют свои потребности в питании. Пожилые люди часто сталкиваются с дефицитом белка, кальция, магния и калия, что может негативно влиять на их здоровье.

Ферментированные молочные продукты, такие как натуральный йогурт, кефир, простокваша и пахта, являются ценным источником этих питательных веществ. Эти продукты создаются путем ферментации молока с помощью специальных бактериальных культур, что делает их чрезвычайно ценными для организма. Несмотря на это, они часто упускаются в ежедневном рационе многих пожилых людей.

Почему ферментированная молочка так полезна?

Ферментированные молочные продукты обеспечивают организм пробиотическими микроорганизмами, которые при употреблении колонизируют пищеварительный тракт и поддерживают здоровую кишечную микрофлору.

Эксперты отмечают, что благодаря этому они могут благоприятно влиять на функционирование пищеварительной системы и поддерживать иммунитет.

Кроме пробиотиков, ферментированные продукты также содержат магний, кальций и витамины D и K. Эти ингредиенты могут помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

Исследования также показывают, что регулярное употребление ферментированных молочных продуктов может оказывать противовоспалительное действие, снижать кровяное давление и уменьшать риск диабета.

Пробиотики - ключ к здоровой кишечной микрофлоре. Наличие пробиотиков в ферментированных молочных продуктах делает их особенно рекомендованными для пожилых людей. Пробиотические бактерии поддерживают баланс кишечной микрофлоры, что может привести к лучшему пищеварению и общему состоянию организма.

Эксперты отмечают, что регулярное употребление натурального йогурта или кефира может быть простым способом улучшить самочувствие и здоровье. Специалисты рекомендуют пожилым людям регулярно включать ферментированные молочные продукты в свое ежедневное меню.

Даже небольшие изменения в рационе могут принести значительную пользу для здоровья. Поэтому стоит рассмотреть возможность использования натурального йогурта или кефира и убедиться в их положительном влиянии на организм.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Здоровое питание
Новости
Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ
Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы