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Лісові пожежі у двох областях продовжують гасити

Луганська область, П'ятниця 04 вересня 2020 09:24
Лісові пожежі у двох областях продовжують гасити
Фото: пожежа (ДСНС)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні продовжують гасити пожежі у Луганській та Харківській областях. Зокрема, в Луганській області продовжується гасіння трьох осередків вогню в населених пунктах Лобачеве, Лопаскине та Болотене.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В області відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки.

До гасіння пожеж задіяно 404 осіб та 73 одиниці техніки, з них від ДСНС 245 чоловік особового складу та 47 одиниць техніки.

Також у Дворічанському районі Харківської області рятувальники проводять догашування окремих осередків тління.

Зазначається, що до гасіння залучено 479 осіб та 78 одиниць техніки, у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт, якими здійснено 73 скиди (254 тонни води).

Нагадаємо, Харківська і Луганська ОДА мають розробити додаткові заходи для протидії пожежам.

Зазначимо, в Харківській області через пожежі оголосили надзвичайну ситуацію.

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