Названа можлива причина пожежі в Чорнобилі

Пожежі в Чорнобильській зоні могли початися через сталкерів. Про це заявив член громадської ради при Держагентстві України з питань управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ємельяненко зазначає, що підпали сталися там, де немає нікого, тому що зона закрита на карантин.

"Але є нелегальні відвідувачі, а ці підпали сталися на стежці життя сталкерів. Про ці місця є інформація в соцмережах, де сталкери показують, як вони підпалюють", - заявив він.

Раніше в Кабінеті міністрів говорили, що в Чорнобильській зоні, де вже тиждень не можуть загасити пожежу, радіаційний фон знаходиться в межах норми.

РБК-Україна писало, що 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, але пізніше поширився на території майже 100 га.

Станом на 13 квітня, пожежа в Чорнобильській зоні триває. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасять декілька вогнищ пожежі.