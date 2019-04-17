Названа ймовірна причина пожежі в Нотр-Дам де Парі

Працюючі на місці пожежі в Соборі Богоматері криміналісти назвали ймовірну причину інциденту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

Так, за їх версією, загоряння було розташоване біля основи шпиля.

Криміналісти вважають, що причиною пожежі є проблема з електрикою. При цьому вони не уточнили, якого роду проблема могла послужити приводом для виникнення пожежі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Парижі увечері 15 квітня загорівся Собор Богоматері, в результаті обвалився шпиль і дах будівлі. До півночі інтенсивність пожежі знизилася. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест Собору.

Додамо, до гасіння вогню було залучено 400 пожежників. Як повідомлялося, у пожежі постраждали двоє поліцейських і один пожежний.

Макрон заявив, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Вже на відновлення Нотр-Дам де Парі зібрали понад 700 млн євро.

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону допомогу у відновленні після пожежі Собору Богоматері в Парижі.