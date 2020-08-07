Названа причина сплеску коронавірусу в Києві

Сплеск захворюваності пов'язаний із збільшенням тестувань
Зростання захворювання коронавірусом в Києві пов'язаний із зростанням рівня діагностики. За минулу добу в столиці виявили найбільше нових випадків COVID-19 по Україні.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
За його словами, зростання захворювання пов'язаний із збільшенням проведення тестування.
"Це пов'язано з діагностикою", - сказав Рубан.
Зазначимо, всього в столиці за минулу добу підтвердили 186 нових випадків коронавіруса, що є антирекордом по Україні.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували черговий антирекорд - коронавірусом захворіли 1453 людини.
Раніше РБК-Україна писало, що, за словами мера столиці Віталія Кличка, в Києві можуть ввести жорсткий карантин у разі різкого сплеску випадків COVID-19.
Також повідомлялося, що станом на 6 серпня в Україні не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я до ослаблення карантину 10 областей, при цьому Київ, Львівська та Миколаївська області вибули зі списку.