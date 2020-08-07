Названа причина сплеску коронавірусу в Києві

Зростання захворювання коронавірусом в Києві пов'язаний із зростанням рівня діагностики. За минулу добу в столиці виявили найбільше нових випадків COVID-19 по Україні.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, зростання захворювання пов'язаний із збільшенням проведення тестування.

"Це пов'язано з діагностикою", - сказав Рубан.

Зазначимо, всього в столиці за минулу добу підтвердили 186 нових випадків коронавіруса, що є антирекордом по Україні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували черговий антирекорд - коронавірусом захворіли 1453 людини.

Раніше РБК-Україна писало, що, за словами мера столиці Віталія Кличка, в Києві можуть ввести жорсткий карантин у разі різкого сплеску випадків COVID-19.

Також повідомлялося, що станом на 6 серпня в Україні не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я до ослаблення карантину 10 областей, при цьому Київ, Львівська та Миколаївська області вибули зі списку.