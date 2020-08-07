Названа причина всплеска коронавируса в Киеве

Рост заболевания коронавирусом в Киеве связан с ростом уровня диагностики. За прошлые сутки в столице выявили больше всего новых случаев COVID-19 по Украине.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, рост заболевания связан с увеличением проведения тестирования.

"Это связано с диагностикой", - сказал Рубан.

Отметим, всего в столице за прошедшие сутки подтвердили 186 новых случаев коронавируса, что является антирекордом по Украине.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд - коронавирусом заболели 1453 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам мэра столицы Виталия Кличко, в Киеве могут ввести жесткий карантин в случае резкого всплеска случаев COVID-19.

Также сообщалось, что по состоянию на 6 августа в Украине не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения к ослаблению карантина 10 областей, при этом Киев, Львовская и Николаевская области выбыли из списка.