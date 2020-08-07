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В Україні новий антирекорд по коронавірусу: 1453 нових випадки

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 08:46
В Україні новий антирекорд по коронавірусу: 1453 нових випадки
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні вже більше 78 тисяч заражених

В Україні 1 453 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим добовим приростом за весь час епідемії в країні. Найбільше нових випадків в Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Зазначимо, що це вже третій день поспіль фіксують антирекорд по COVID-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Крім того, в країні ще один антирекорд по кількість смертей від вірусу за добу - 33.

Загалом ситуація з коронавірусом в країні така:

78 261 випадок заражень,

43 055 випадків одужань,

1 852 смертельних випадків.

Зокрема, за минулу добу одужала 531 людина і 33 осіб померли.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів оновить карантинні зони, червону зону можуть розширити через погіршення епідеміологічної ситуації в декількох областях.

Зазначимо, психотерапевт розповів про вплив карантину на здоров'я людей.

Крім того, київська влада попередила про можливість введення жорсткого карантину у столиці в разі різкого сплеску коронавірусу, сьогодні Києвом є антилідером по кількості нових випадків.

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