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Не готові послабити карантин 10 областей

Україна, Четвер 06 серпня 2020 10:35
Не готові послабити карантин 10 областей
Фото: карантин в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У список увійшла Одеська область

Станом на четвер, 6 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові 10 областей. У порівнянні з вчорашнім днем ​​зі списку вибули Київ, Львівська та Миколаївська області.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Не готові послабити карантин 10 областей

За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:

  • Волинська область (виявлення 16,53%);
  • Житомирська область (виявлення 13,66% і динаміка 14,40%);
  • Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,81%);
  • Івано-Франківська область (виявлення 18,46% і динаміка 30,04%);
  • Одеська область (динаміка 16,84%);
  • Рівненська область (виявлення 15,52%);
  • Харківська область (виявлення 16,08% і динаміка 49,75%);
  • Хмельницька область (динаміка 15,49%);
  • Чернівецька область (завантаженість ліжок 50,48%, виявлення 18,86% і динаміка 53,72%);
  • Чернігівська область (виявлення 12,32%).

Нагадаємо, київська влада попередила про можливість введення жорсткого карантину в столиці в разі різкого сплеску коронавірусу: за минулу добу в столиці підтвердили 180 нових захворювань COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в Україні вже другу добу поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових випадків коронавірусу, за 5 серпня підтвердили захворювання у 1318 осіб.

Крім того, з понеділка можуть посилити карантин у чотирьох областях, які зараз знаходяться у "зеленій" зоні.

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