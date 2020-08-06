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У Києві можуть запровадити жорсткий карантин у разі різкого сплеску COVID-19

Київ, Четвер 06 серпня 2020 10:20
У Києві можуть запровадити жорсткий карантин у разі різкого сплеску COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

За минулу добу в столиці виявили 180 нових випадків захворювання

Київська влада попередила про можливість введення жорсткого карантину у столиці в разі різкого сплеску коронавірусу. За минулу добу в Києві підтвердили 180 нових захворювань COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він закликав громадян серйозно ставитися до загрози захворювання коронавірусом.

"Якщо буде різкий сплеск захворювання, доведеться знову повертатися до суворих обмежень. І сьогодні від кожного з нас залежить, чи відбудеться це чи ні. Від того, наскільки ми дотримуємося елементарних правил, наскільки уважні до свого здоров'я", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, в Україні вже другу добу поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових випадків коронавіруса, за 5 серпня підтвердили захворювання у 1318 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що з понеділка можуть посилити карантин у чотирьох областях, які зараз перебувають в "зеленій" зоні.

Також повідомлялося, що за станом на 5 серпня до ослаблення карантину в Україні не готові 12 регіонів, серед яких і Київ - у столиці перевищено показник динаміки захворюваності.

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