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На Донбасі згоріла база військових парамедиків

Новини » Надзвичайні події     14.01.2020 - 11:01
На Донбасі згоріла база військових парамедиків
Фото: пожежа (facebook.com/julia.paevska)

В результаті пожежі постраждав волонтер

На Донбасі згоріла база військових парамедиків, один волонтер постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook командира підрозділу "Ангели Тайри" Юлії Паєвської.

Як зазначила Паєвська, згоріли всі волонтерські медикаменти та обладнання.

Фото: наслідки пожежі (facebook.com/julia.paevska)

"База "Ангелів Тайри" згоріла цієї ночі. Згоріли всі волонтерські медикаменти та обладнання, частково особисті речі. Один із волонтерів отримав незначні опіки. Машини цілі", - написала Паєвська.

Опубліковано Юлією Паєвською Понеділок, 13 січня 2020 р.

Причиною пожежі імовірно стала несправна проводка.

Нагадаємо, на Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків ввечері в неділю, 24 листопада, виникла пожежа, яка знищила шість житлових будинків. Обстріли відбулися в районі Березового Донецької області і дачного масиву цього населеного пункту. Бойовики застосували великокаліберні кулемети із трасуючими та бронебійно-запалювальними боєприпасами.

Також 23 листопада в Києві у 9-поверхівці стався вибух і виникла пожежа. Вибух виник в трубі сміттєпроводу між поверхами. Під час обстеження з'ясувалося, що труба лопнула між третім, четвертим і п'ятим поверхами. Передбачається, що в заварений сміттєпровід викинули недопалок.

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