У поліції розповіли подробиці пожежі під Одесою

Іллюстративне фото (if.dsns.gov.ua)

Пожежа сталась у будівельному вагончику на території недобудованого гуртожитку для військових

Троє загиблих в результаті пожежі під Одесою в будівельному вагончику виявились робітниками, які працювали на будівництві. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Для з’ясування остаточної причини смерті загиблих їхні тіла направлено на судово-медичну експертизу. Пожежа сталась у будівельному вагончику на території недобудованого гуртожитку для військових у селищі Чорноморське.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що сьогодні в смт. Чорноморське (Одеська область) в будівельному вагончику виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три людини.

Крім того, сьогодні в одному з гуртожитків у Одесі під час побутового конфлікту стався вибух гранати, в результаті якого постраждали троє людей.

Зазначимо, що раніше в Одесі сталась пожежа в коледжі економіки. В результаті події загинули 16 людей. Нещодавно в Одесі впізнали 16-го загиблого в пожежі в коледжі на Троїцькій - ним виявився доктор біологічних наук Борис Александров.