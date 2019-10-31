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В Ізраїлі сталася НП з літаком Нетаньяху

Новини » Надзвичайні події     31.10.2019 - 15:13
В Ізраїлі сталася НП з літаком Нетаньяху
Фото: літак Нетаньяху (BelaazReporter)

Під час випробувань у літака відмовили гальма

У пасажирського літака Boeing 767, призначеного для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, відмовили гальма. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Ynet.

Повідомляється, що під час випробувального польоту в аеропорту Бен-Гуріон (Ізраїль) відмовила гальмівна система.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Співробітники правоохоронних органів Ізраїлю встановлюють деталі події і розслідують причини поломки.

Нагадаємо, 3 вересня в московському аеропорту "Шереметьєво" (Росія) два літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі. Літаки авіакомпаній Royal Flight і "Аерофлот" при буксируванні зіткнулися крилами по дотичній. Перший літак був порожній, другий - готувався до вильоту в Пекін з пасажирами.

Також РБК-Україна повідомляло, що 12 вересня літак, на якому прилетів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, зіткнувся з автобусом на аеродромі.

Інцидент стався у Вікторії, столиці провінції Британська Колумбія. Автобус для представників ЗМІ, який стояв на аеродромі, під час від'їзду зачепив крило літака, на якому Джастін Трюдо подорожує під час своєї виборчої кампанії.

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