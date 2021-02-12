Зійшов з рейок: в Києві трамвай ледь не зніс МАФи

Увечері 11 лютого в Києві на площі Тараса Шевченка трамвай зійшов з рейок. Таким чином він ледь не врізався у МАФи, що стояли поруч.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

"Увечері 11.02.2021 на площі Тараса Шевченка трамвай намагався виконати функцію "Благоустрою" і знести МАФи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві через сильні снігопади утворився транспортний колапс, а саме 8-бальні затори. Також у місті стався збій в роботі громадського транспорту.

Вже четвертий день в столиці йде сильний снігопад. Разом з посиленим очищенням міста, тривають роботи з вивезення снігу.

Сніг в столиці буде йти без зупинки до вечора 13 лютого. У неділю снігопад припиниться, але сильно похолодає. Очікується мороз до -13 вдень і -18 вночі, 15 лютого температура опуститься ще нижче - до -16 вдень і -21 вночі.