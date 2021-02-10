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Названа частка банківських вкладів, які підпадають під гарантії

Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2021 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) склала 607,56 млрд грн. Це на 28,1% або на 133,12 млрд грн більше, ніж рік тому (474,44 млрд грн).

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

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Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок 2021 року: вклади в національній валюті - 357,36 млрд грн, вклади в іноземній валюті - 250,20 млрд грн.

За даними фонду, повністю захищені вклади (до 200 тис. грн) 98,0% вкладників у банках-учасниках фонду. По сумі гарантіями фонду повністю покривається 39,3% внесків, що становить 238,65 млрд грн. Рік тому частка вкладів під гарантіями становила 43,1%.

У структурі вкладників частка ФОП складає 3,3%, а загальна сума їхніх вкладів на 1 січня 2021 року склала 53,65 млрд грн (8,8% від загальної суми вкладів). З 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб-підприємців.

Станом на 1 січня 2021 року в реєстрі учасників Фонду гарантування налічувалося 73 банку.

Нагадаємо, в 2020 році виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків в межах 200 тисяч гривень склали 390,7 млн гривень. Станом на 1 січня 2021 року загальна сума виплат сягнула 90 131,4 млн гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада з фінансової стабільності рекомендувала провести конвертацію поточних зобов'язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед урядом і майбутніх відсоткових платежів в умовні зобов'язання. Це дасть можливість підвищити суму гарантованих державою вкладів з 200 тисяч до 600 тисяч гривень.

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