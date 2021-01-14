ФГВФО назвав суму виплат вкладникам банків-банкрутів

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Вкладники вже отримали понад 90 млрд гривень

У 2020 році виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків у межах 200 тисяч гривень склали 390,7 млн гривень. Станом на 1 січня 2021 року загальна сума виплат сягнула 90 131,4 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО.

За станом на 1 січня 2021 року в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів налічується 73 діючих банки. На початок січня 2021 року триває ліквідація 46 неплатоспроможних банків, ліквідація 50 банків завершена.

Загальна сума коштів, акумульованих фондом, склала 16 021,9 млн грн. Від регулярного збору до фонду у 2020 році надійшло 4 065,6 млн грн.

Нагадаємо, станом на 1 грудня 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) склала 582,39 млрд грн. Гарантіями фонду повністю покривається 39,0% внесків, що становить 227,11 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада з фінансової стабільності рекомендував провести конвертацію поточних зобов'язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед урядом і майбутніх відсоткових платежів в умовні зобов'язання. Це дасть можливість підвищити суму гарантованих державою вкладів з 200 тисяч до 600 тисяч гривень.