UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Названа доля банковских вкладов, которые подпадают под гарантии

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 января 2021 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 607,56 млрд грн. Это на 28,1% или на 133,12 млрд грн больше, чем год назад (474,44 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Популярные новости
Курс доллара упал до минимума с середины декабря 05 февраля 2021
Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраля 05 февраля 2021
Курс доллара продолжил падение на межбанке 05 февраля 2021
Нефть подорожала до максимума за год благодаря решению ОПЕК+ сократить добычу 04 февраля 2021
Верховный суд признал недействительным штраф АМКУ против табачных компаний 02 февраля 2021
Кабмин ликвидировал более 30 консультативных и совещательных органов 03 февраля 2021
НКРЭКУ игнорировала многочисленные предупреждения о нехватке угля на ТЭС, - "Радио Свобода" 08 февраля 2021
Марис Куницкис: рынок ВИЭ нуждается в четкой стратегии от государства 03 февраля 2021
Минфин сократил продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета 02 февраля 2021
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю 07 февраля 2021

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало 2021 года: вклады в национальной валюте - 357,36 млрд грн, вклады в иностранной валюте - 250,20 млрд грн.

По данным фонда, полностью защищены вклады (до 200 тыс. грн) 98,0% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 39,3% вкладов, что составляет 238,65 млрд грн. Год назад доля вкладов под гарантиями составляла 43,1%.

В структуре вкладчиков доля ФЛП составляет 3,3%, а общая сумма их вкладов на 1 января 2021 года составила 53,65 млрд грн (8,8% от общей суммы вкладов). С 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

По состоянию на 1 января 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 73 банка.

Напомним, в 2020 году выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков в пределах 200 тысяч гривен составили 390,7 млн гривен. По состоянию на 1 января 2021 года общая сумма выплат достигла 90 131,4 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Совет по финансовой стабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это даст возможность повысить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тысяч до 600 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вкладыбанки
Читайте также
НБУ отказал Тигипко в покупке проблемного Проминвестбанка
НБУ назвал количество участников финансового рынка
Прогноз погоды