У NASA визначилися із датою запуску космічної місії на Марс

Фото: NASA (flickr.com/Oliver Hine)

Запуск запланований на 30 липня

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує запуск на Марс космічного корабля із марсоходом "Perseverance". Запуск попередньо запланований на 30 липня.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Запуск заплановано на 7:50 ранку за місцевим часом (14:50 за київським часом). Підготовка до запуску космічного корабля триває. Команда готується доставити марсохід "Perseverance" на стартовий майданчик.

Водночас, в NASA наголошують, що дата запуску може змінитися. На це можуть вплинути різні фактори, зокрема, результати тестування всіх систем корабля чи метеоуми. Однак запустити корабель з марсоходом планують не пізніше 15 серпня.

Раніше через пандемію коронавірусу NASA призупинило створення космічних кораблів Space Launch System (SLS) і Orion, які повинні полетіти на Місяць і Марс.

РБК-Україна писало, що ракета SpaceX для польотів на Марс втретє зруйнувалася під час випробувань.

Раніше повідомлялося, що космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX повернеться на Землю приблизно через 2 місяці.