Метро у Києві, Харкові та Дніпрі можеть запустити не одночасно, - Ляшко

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Рішення про відкриття метро після 25 травня уряд розглядатиме з урахуванням епідемічної ситуації

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко не може гарантувати, що робота метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі буде відновлена одночасно. Про це він заявив в ефірі "Українського радіо", передає РБК-Україна.

За словами Ляшка, уряд буде ухвалювати рішення, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному з трьох міст, в якому є метрополітен.

“Щодо відкриття 25 травня (київського метрополітену, - ред.). Ми будемо його розглядати і схвалювати, враховуючи епідситуацію та наші етапи виходу з карантину, які будуть враховувати адаптивність. Ми говоримо про три міста - Дніпро, Харків та Київ, і я не можу гарантувати, що вони три відкриються в один момент. Ми на уряді приймемо рішення, що такого числа на третьому етапі ми дозволяємо відкривати, але це не означає, що три міста відразу відкриють, оскільки у кожному з них може бути різна епідситуація, і це важко спрогнозувати”, - зазначив він.

Водночас Ляшко наголосив, що не підтримуватиме введення допуску в метро за спецперепустками.

"Особисто я як головний державний санітарний лікар не підтримуватиму введення спецперепусток для метро. Досвід інших країн показує, що спецперепустки створюють скупчення людей перед турнікетами на вході", - сказав він.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко просить уряд дозволити роботу столичного метро з 25 травня, яке закрито на період карантину в Україні.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що роботу метрополітенів відновлять на третьому етапі виходу з карантина при стійкому скороченні захворюваності на COVID-19.