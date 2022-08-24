Радбез ООН зібрався на півріччя вторгнення РФ в Україну. Заслухає Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеотрансляцію засідання Радбезу ООН.

На засіданні очікується виступ по відеозв'язку президента України Володимира Зеленського. На початку засідання країни-члени Радбезу проголосували за право Зеленського виступати онлайн, а не бути присутнім особисто. 13 країн підтримали це рішення, представник Китаю утримався і тільки представник РФ проголосував проти звернення українського президента онлайн.

Радбез ООН на засіданні має розглянути коло питань, пов'язаних з наслідками війни РФ проти України. Ініціаторами засідання виступають США і країни Європи, представлені в Радбезі.