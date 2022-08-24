Радбез ООН зібрався на півріччя вторгнення РФ в Україну. Заслухає Зеленського
24 серпня в Нью-Йорку стартувало засідання Ради Безпеки ООН, яке присвячене півріччю вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеотрансляцію засідання Радбезу ООН.
На засіданні очікується виступ по відеозв'язку президента України Володимира Зеленського. На початку засідання країни-члени Радбезу проголосували за право Зеленського виступати онлайн, а не бути присутнім особисто. 13 країн підтримали це рішення, представник Китаю утримався і тільки представник РФ проголосував проти звернення українського президента онлайн.
Радбез ООН на засіданні має розглянути коло питань, пов'язаних з наслідками війни РФ проти України. Ініціаторами засідання виступають США і країни Європи, представлені в Радбезі.
Нагадаємо, що постійний представник України в ООН Сергій Кислиця закликав МАГАТЕ подумати над постійною присутністю своїх представників на ЗАЕС.
Раніше ми писали, що Рада Безпеки ООН не змогла узгодити вітальну заяву, яка стосується підписання угоди по "зерновому коридору". РФ заперечує проти даного проекту заяви, оскільки в ньому вказується, що генсек ООН Антоніу Гутерріш засуджує ракетний удар по порту Одеси 23 липня.
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